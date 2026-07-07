Baccalauréat 2026 : un détenu du Camp pénal décroche la mention « Assez- Bien »

Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 a obtenu son diplôme de baccalauréat avec la mention « Assez Bien ». L’Administration pénitentiaire a annoncé la nouvelle ce mardi à travers un communiqué officiel. L'institution qualifie cette performance de « symbole fort des efforts consentis en faveur de la réinsertion par l’éducation ».



Cette réussite illustre l'engagement de l'administration et de ses partenaires à « faire de l’accès à l’enseignement un véritable levier de réhabilitation des personnes privées de liberté ». La direction a adressé ses félicitations au lauréat pour son parcours remarquable, tout en saluant sa détermination et son travail. Elle a également exprimé sa reconnaissance envers les enseignants et les acteurs mobilisés pour cette préparation. Selon l'Administration pénitentiaire, cet événement démontre que « l’éducation demeure un outil essentiel pour offrir une seconde chance aux détenus ». L'objectif final reste de favoriser leur réinsertion sociale et de préparer leur retour dans la société dans de meilleures conditions.