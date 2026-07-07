Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Éducation : des psychologues alertent sur la pression du baccalauréat après le drame de Ourossogui

Les psychologues conseillers Abib Ndiaye et Khalifa Diagne ont apporté leur éclairage sur le climat anxiogène qui entoure l'examen du baccalauréat au Sénégal.



Éducation : des psychologues alertent sur la pression du baccalauréat après le drame de Ourossogui
Selon le psychothérapeute Abib Ndiaye, ce climat est « principalement nourri par les fortes attentes parentales d'une part, par la comparaison dans laquelle nos enfants, les élèves se sont installés avec toute cette tendance à regarder l'autre, à dire que moi je dois, moi je dois ». Ce phénomène se trouve « encore aggravé justement par la fragilité émotionnelle qu'on a constatée depuis un certain temps chez les adolescents et les jeunes ». Face à une charge mentale qui « peut être intenable », l'expert affirme qu'« un accompagnement est nécessaire » et estime que « le ministère de l'Éducation nationale gagnerait à déployer davantage de psychologues dans les établissements scolaires à l'approche des examens pour parler aux élèves, pour les préparer mentalement à faire face ».
 
De son côté, le psychologue conseiller Khalifa Diagne rappelle que « le baccalauréat, en termes de représentation sociale, a une très grande valeur au Sénégal ou ailleurs ». Il souligne sur la Rfm que « la surmédiatisation, les réseaux sociaux, la pression familiale, tous ces éléments créent de la pression aux candidats ». Selon son analyse, « la médiatisation à outrance des résultats du bac » est au nombre de « autant de choses qui renforcent davantage la pression qu'on a toujours connue sur les candidats ».
Autres articles


Mardi 7 Juillet 2026 - 19:43


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter