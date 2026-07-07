Social Mody Guiro rejette la demande du gouvernement : « Pour le moment, la grève générale est maintenue »

Le président du Front syndical pour la défense du travail, Mody Guiro, a pris la parole pour acter le maintien du mot d'ordre de grève générale prévu ce vendredi. Malgré la tentative de conciliation menée hier par le ministre du Travail et de la fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, le leader syndical a coupé court aux espoirs de trêve du gouvernement.



« Sur les autres questions, en retour, le ministre nous a demandé une suspension du mot d'ordre de grève », a révélé le secrétaire général, avant de rétorquer de manière catégorique : « Vous comprenez que ce n'était pas possible à ce niveau, à ce temps de nos discussions, parce qu'il n'y a rien de concret qui a été défini de cette réunion ».



Pour justifier cette intransigeance, Mody Guiro a pointé du doigt les désaccords persistants sur la réforme de la législation de l'emploi. « Les deux points qui ont trait au code du travail et également au code de sécurité sociale (...) ont fait l'objet de discussion. Mais la discussion la plus importante avait trait donc au contrat à durée déterminée. Dans l'explication des experts du ministère, c'est une question qui va pour les interprétations : c'est quatre ans pour le contrat pour l'ancien code, et également c'est quatre ans pour le nouveau code. Alors nous avons dit : "Si c'est ça votre interprétation, laissez donc notre code là où il était." Le contrat à durée déterminée. Donc voilà notre position. »



Le représentant des travailleurs exige désormais des actes écrits et prévient que les centrales ne se contenteront pas de promesses verbales. « Nous attendons donc d'avoir le contenu du procès-verbal », a-t-il indiqué.



En attendant le nouveau rendez-vous fixé ce jeudi entre les deux parties, le mot d'ordre reste inflexible. Mody Guiro a réaffirmé la mobilisation totale des travailleurs. « On peut retenir que pour le moment, la grève générale prévue vendredi... Pour le moment, la grève générale est maintenue. Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien de défini. Donc pour le moment, la grève générale est maintenue sur l'ensemble du territoire national. »