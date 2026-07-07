Sommet de l'ESS : « L’Afrique doit parler d'une seule voix », Ahmadou Al Aminou LO

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou LO, a ouvert ce mardi 7 juillet 2026 la deuxième édition du Forum africain de l’Économie Sociale et Solidaire (FORA'ESS). Devant un parterre de délégués, le chef du gouvernement a partagé sa vision d'une Afrique unie sur les questions économiques fondamentales.



« L’Afrique doit parler d'une seule voix sur l'Économie sociale et solidaire », a déclaré Ahmadou Al Aminou LO. Selon le Premier ministre, cette unité doit se traduire par « une harmonisation des politiques publiques, une mutualisation des expériences et une promotion de référentiels communs, en vue de bâtir un véritable marché des initiatives solidaires ».



Le chef du gouvernement s'est réjoui de la tenue de cet événement à Dakar. Le forum rassemble plus de 1 500 participants venus de 30 pays différents. Le thème de cette année s'intitule : « L'Économie sociale et solidaire : moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique ».



Dans son allocution, Ahmadou Al Aminou LO a rappelé la place centrale de ce secteur dans la stratégie nationale. Le domaine s'inscrit directement dans l'Agenda de Transformation « Sénégal 2050 ».



Pour concrétiser cette ambition, le Premier ministre a mis en avant une décision majeure du chef de l'État. Le Président de la République a officiellement décrété l’année 2026 comme « l’année de l’Emploi et de l'Économie sociale et solidaire ».