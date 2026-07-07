Diourbel : l'unité de production des cartes d’égalité des chances installées ce mardi

Le directeur général sortant de l’Action sociale, Boucar Diouf, a installé, ce mardi l'unité régionale de production des cartes d’égalité des chances au profit des personnes en situation de handicap. Pour l'occasion, le responsable a remis un lot de matériel informatique au service régional de l’Action sociale de Diourbel, selon l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). L'équipement comprend un ordinateur, une imprimante laser, une imprimante à cartes PVC, des rubans et des cartes vierges.



« Cette dotation marque la mise en place officielle de l’unité régionale de production des cartes d’égalité des chances », a déclaré Boucar Diouf devant les médias. Selon le directeur sortant, l’initiative découle du Plan d’accélération de la production de ces cartes. Cette stratégie nationale se déploie actuellement dans les quatorze régions du Sénégal.



« L’objectif est de renforcer l’enrôlement des personnes en situation de handicap et d’accroître la production », a précisé Boucar Diouf. La structure locale peut désormais fabriquer directement les cartes à Diourbel, à un rythme de 170 unités par heure. À l'échelle nationale, la Direction de l’Action sociale ambitionne de produire 100 000 cartes, dont 6 000 réservées pour la région de Diourbel. Le haut fonctionnaire a conclu son intervention en saluant l’appui des partenaires techniques et financiers pour l’acquisition de ce matériel.