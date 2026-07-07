Le Sénégal engage la création d'un Fonds fiduciaire pour financer durablement la conservation de la biodiversité

À travers cette démarche, le Sénégal entend engager un processus inclusif et participatif devant conduire à la création et à l'opérationnalisation du Fonds fiduciaire, destiné à mobiliser des ressources financières pérennes en faveur des aires protégées et des écosystèmes.

« Nous avons tous fait un constat simple mais exigeant : malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers, les besoins de financement pour la conservation de la biodiversité restent énormes et largement supérieurs aux ressources actuellement disponibles. Dans ce contexte, nous avons besoin d'outils innovants, mieux adaptés à la mobilisation de ressources financières additionnelles afin de renforcer l'efficacité de la gestion de nos aires protégées et de la conservation de la biodiversité », a déclaré Fodé Fall, secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.



Financement estimés à près de 10 milliards de FCFA



Selon lui, le lancement de cette initiative constitue une étape importante qui permettra de capitaliser les expériences réussies en matière de financement de la conservation et d'élaborer une feuille de route consensuelle pour la mise en place effective du FFCB-SN.

Cette initiative intervient alors que le ministère finalise sa Stratégie nationale des aires marines protégées 2026-2030, dont les besoins de financement sont estimés à près de 10 milliards de FCFA.

« La Stratégie nationale pour la biodiversité est également en phase de finalisation et permettra d'évaluer de manière précise les besoins financiers nécessaires à la conservation de la biodiversité », a indiqué M. Fall.

Le secrétaire général a rappelé que le développement ne peut être durable que s'il demeure compatible avec la capacité des écosystèmes à absorber les pressions humaines, à se régénérer, à maintenir leurs fonctions vitales et à continuer de fournir les biens et services écologiques indispensables au bien-être des populations.

Il a également alerté sur la dégradation croissante des écosystèmes sénégalais.

« Nos écosystèmes subissent une intensification rapide et sans précédent des pressions environnementales et économiques. La surexploitation de certains stocks halieutiques, la dégradation des habitats côtiers, la pollution marine, les effets de plus en plus tangibles du changement climatique ainsi que l'émergence de nouvelles activités industrielles offshore menacent aujourd'hui cet équilibre fragile », a-t-il averti.

Face à ces défis, Fodé Fall estime que l'inaction n'est plus envisageable.

« La gouvernance durable de nos espaces de conservation est devenue un impératif de survie et un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal », a-t-il souligné.

Il a enfin lancé un appel à l'ensemble des acteurs, publics comme privés, afin qu'ils s'engagent dans cette dynamique collective.

« Ensemble, faisons du FFCB-SN un modèle de réussite et un levier essentiel pour une meilleure préservation et une valorisation durable de la biodiversité au Sénégal », a-t-il conclu.

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE) a lancé, ce mardi à Dakar, le processus de création du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal (FFCB-SN). Soutenue par Wetlands International, l'Agence française de développement (AFD), la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette initiative vise à mettre en place un mécanisme de financement durable pour soutenir les efforts de conservation de la biodiversité.