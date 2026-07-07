FORAESS 2026 : Dakar accélère la dynamique africaine de l'économie sociale et solidaire

La deuxième édition du Forum africain de l'Économie sociale et solidaire (FORAESS) s'est ouverte, ce mardi à Dakar sous le signe de l'intégration économique, de l'inclusion et de la coopération continentale. La forte mobilisation des ministres africains en charge de l'Économie sociale et solidaire (ESS) témoigne de la volonté des États africains d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie décennale de l'Union africaine consacrée au secteur et d'en faire un pilier de l'Agenda 2063.



Présidant la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a souligné que cette rencontre devrait déboucher sur des engagements concrets en faveur du renforcement de la coopération régionale et sous-régionale, de la création d'un observatoire africain de l'économie sociale et solidaire et de la consolidation d'un écosystème capable de mesurer la contribution réelle du secteur au développement du continent.



« La forte présence des ministres africains en charge de l'ESS est un fort signal que le FIESS Dakar 2026 va certes déboucher sur l'affirmation d'un engagement ferme d'amorcer concrètement la mise en œuvre de la stratégie décennale de l'Union africaine, à renforcer la coopération régionale et sous-régionale, à promouvoir un observatoire africain de l'économie sociale et solidaire, et à faire de l'ESS un pilier de l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a déclaré le chef du gouvernement.



Le Premier ministre a également insisté sur les défis de l'intégration économique africaine. Selon lui, le commerce intra-africain demeure inférieur à 20 %, un niveau qui ne reflète pas la réalité des échanges sur le continent en raison du poids de l'économie informelle.



« Ce chiffre est trompeur. À travers l'économie informelle et les relations qui se développent entre les pays, beaucoup d'échanges échappent aux systèmes statistiques. L'économie sociale et solidaire, grâce à un observatoire et à un outil statistique performant, devra contribuer à démontrer que l'Afrique échange davantage que les 16 à 20 % officiellement enregistrés », a-t-il expliqué.



Ahmadou Al Aminou Lô a, par ailleurs, appelé à un renforcement des infrastructures de mobilité pour favoriser les échanges commerciaux et l'intégration régionale. « Nous n'avons pas un train qui traverse Dakar pour arriver à Yaoundé. C'est pourtant ce type d'infrastructures qui permettra à nos jeunes de développer des activités économiques au-delà des frontières nationales », a-t-il souligné.



L'Union européenne réaffirme son engagement



Prenant la parole à son tour, Jean-Marc Pisani, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, a salué le rôle pionnier du Sénégal dans le développement de l'économie sociale et solidaire en Afrique.



« Le Sénégal fait figure d'avant-garde sur le continent africain dans ce domaine. Par sa vision, son cadre institutionnel et la vitalité de ses acteurs, votre pays montre que l'économie sociale et solidaire n'est pas seulement une réponse sociale ; elle est aussi une réponse économique, territoriale et une réponse d'avenir aux défis du développement des jeunes et des femmes », a-t-il déclaré.



Selon le diplomate européen, le FORAESS dépasse le cadre d'une simple rencontre institutionnelle. Il constitue, selon lui, un rendez-vous stratégique visant à faire de l'économie sociale et solidaire « un véritable moteur de transition, d'inclusion et de convergence à l'échelle du continent africain », en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine.



Un partenariat axé sur l'investissement et l'emploi



Jean-Marc Pisani a rappelé que l'Union européenne accompagne les ambitions économiques africaines à travers plusieurs initiatives, notamment le programme Investing in Young Businesses in Africa (IYBA). Son volet consacré à l'entrepreneuriat féminin a déjà permis de soutenir près de 2 500 femmes entrepreneures africaines, tandis que l'ensemble du programme mobilise environ 4,7 milliards d'euros d'engagements en faveur des jeunes entreprises du continent.



« Notre prospérité est liée, notre mobilité est liée et notre avenir est lié », a affirmé l'ambassadeur, rappelant que seulement 14 kilomètres séparent l'Europe et l'Afrique.



Il a insisté sur la nécessité d'investir davantage, de poursuivre les réformes économiques, de renforcer l'intégration régionale et de lever les obstacles qui freinent encore les échanges intra-africains, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



L'ESS, une économie d'avenir



Pour le représentant de l'Union européenne, l'économie sociale et solidaire constitue une réponse concrète aux attentes de la jeunesse africaine. Présente dans des secteurs tels que l'agriculture, la transformation, les services, l'artisanat, le numérique ou encore l'environnement, elle contribue à créer des emplois, structurer les territoires et renforcer les communautés.



« L'économie sociale et solidaire n'est pas une économie à la marge. C'est une économie d'avenir, parce qu'elle répond à la fois aux exigences d'inclusion et de performance », a-t-il soutenu.



Jean-Marc Pisani a également salué le dynamisme des femmes entrepreneures, des organisations de la société civile et des initiatives locales observées dans plusieurs régions du Sénégal, de Saint-Louis à Kédougou, en passant par Dakar et Matam.



Un soutien renouvelé au Sénégal



L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Sénégal dans le développement de son écosystème entrepreneurial à travers le financement, la formation, la formalisation des initiatives économiques, le développement des compétences techniques, entrepreneuriales et numériques, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes.



Il a notamment cité le programme Joog Jeef, récemment lancé pour lutter contre les inégalités de genre et favoriser l'autonomisation économique des femmes.



Enfin, Jean-Marc Pisani a rappelé que l'Union européenne et ses États membres demeurent les premiers investisseurs et partenaires commerciaux du Sénégal. « C'est ensemble, dans le respect, l'ambition et le partenariat, que nous pourrons construire cet avenir prospère tant souhaité », a-t-il conclu.