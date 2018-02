Bafetimbi Gomis (Galatasaray) s’évanouit brièvement en plein match

Le match, perdu 2-1 par Galatasaray, 2e du championnat, l’opposait à Kasimpasa sur le terrain de ce dernier au Stade Erdogan d’Istanbul.

Des images montrent Gomis plié en deux, avant de tomber à terre devant le but adverse à la 7ème minute de la rencontre.

« Cela m’arrive parfois, c’est entièrement lié au stress », a déclaré après le match l’attaquant de 32 ans, cité par l’agence Dogan.

« Je n’ai pas eu de problème après cet incident et j’ai pu retourner jouer », a-t-il ajouté.



Les équipes médicales sont rapidement intervenues et ses coéquipiers se sont attroupés autour de lui mais l’international français, quelques minutes après avoir été évacué, a regagné le terrain et a pu disputer l’intégralité du match.

« Un tout petit malaise. Désolé pour cette frayeur. Tout va bien. Déçu par cette défaite, nous restons concentrés sur nos objectifs de début de saison », a déclaré l’attaquant sur son compte Twitter.

La « panthère » Gomis a rejoint le club stambouliote en provenance de Swansea en juin 2017.

Gomis a déjà été victime de malaises à plusieurs reprises, dont trois fois lorsqu’il jouait à Lyon, et une autre fois lors d’un match pour Swansea en championnat anglais en mars 2015.

Source: Sudinfo.be