Bafétimbi Gomis sur son choix de jouer pour la France : la réponse fière de Demba Ba

Dans un entretien accordé à L'Équipe ce mardi 24 décembre, Bafétimbi Gomis, ancien attaquant international français, s'est confié sur son choix entre les Bleus et les Lions du Sénégal, son pays d'origine.



Interrogé sur d'éventuels regrets, Gomis a répondu avec sincérité : «J’ai fait mon choix. C’était mon histoire, mon chemin avec les Bleus. Mais j’ai toujours eu ce côté sénégalais en moi. À la maison, on parlait “sénégalais”. Je suis fier d’être franco-sénégalais. Mais à l’époque (en 2008), si ça avait été le Sénégal d’aujourd’hui, ma décision aurait peut-être été différente», a répondu Bafétimbi Gomis à la question de savoir s’il avait des regrets d’avoir opté pour le maillot français.



La déclaration de Gomis n'a pas laissé indifférent Demba Ba, ancien attaquant de l’équipe du Sénégal. Via son compte X (ex-Twitter), il a répondu avec une pointe de fierté : « Heureusement que certains ont fait le choix de faire grandir le football sénégalais. Il n’y a pas plus grande fierté mon gars ».