Baïla : la fin des accouchements à domicile grâce à la nouvelle maternité

Le village de Baïla, situé dans la commune de Suelle, département de Bignona, peut désormais se réjouir d’une avancée dans le domaine de la santé. Le 31 janvier 2025, la population a réceptionné la toute nouvelle maternité réhabilitée, une œuvre financée par l’organisation SOS Casamance Flandre. Cette initiative met fin aux accouchements à domicile en offrant aux femmes un environnement plus sûr et plus hygiénique pour leurs accouchements.



Pendant de nombreuses années, les femmes de Baïla se sont retrouvées dans une situation délicate. La maternité existante était dans un état de dégradation avancée, avec des murs fissurés, des herbes envahissant la cour, notamment en période hivernale, et des conditions d’hygiène très préoccupantes. "La maternité a trop duré, elle a tellement duré au point qu'elle a commencé à se délabrer. Des murs fissurés, des herbes partout autour de la cour, surtout lors de l'hivernage. Nous avions même peur d'amener une femme sur le point d'accoucher dans cette maternité", a déclaré Oulimata Diédhiou, présidente des femmes de Baïla.



Le maire de la commune de Suelle, Nfaly Diédhiou, a salué cette réhabilitation en soulignant son importance pour le bien-être des femmes de la région. "Réhabiliter cette maternité, c'est réhabiliter les femmes. C'est vraiment offrir à nos mamans, nos sœurs, un cadre idéal pour assister à la naissance de leurs petits", a-t-il affirmé. La nouvelle maternité offre désormais des conditions optimales pour accompagner les futures mères dans un cadre plus sécurisé et plus digne.



Le projet de réhabilitation a été porté par Sabele Diatta, membre de SOS Casamance Flandre, qui a souligné l'importance de ce projet pour la santé des femmes. "Pour la santé, c'est quelque chose de très nécessaire ; voir une maternité délabrée, là où des femmes donnent naissance, doit être un endroit très propre, très sain, ce qui nous a motivés, nous l'association SOS Casamance Flandre, à réhabiliter cette maternité", a-t-elle expliqué.



La fin des accouchements à domicile dans le village de Baïla représente un progrès majeur pour la santé maternelle et infantile selon ses habitants. D'après les autorités locales, cette initiative ouvre la voie à d'autres projets de réhabilitation pour améliorer les conditions de vie et de santé des habitants de la commune de Suelle.