Baïla : une nouvelle maternité pour le village

Le village de Baïla, situé dans le département de Bignona, a célébré ce vendredi 31 janvier l’inauguration de sa toute nouvelle maternité. Ce projet de réhabilitation, financé par l’association « SOS Casamance Flandre », constitue une avancée majeure pour la santé des habitants, notamment des femmes enceintes. Elles bénéficieront désormais d’un cadre plus sûr et plus hygiénique pour leurs accouchements.



Le maire de Suelle, Nfaly Badji, a exprimé toute sa reconnaissance envers l’association pour cette initiative. Soulignant que bien que la réhabilitation de la maternité fût initialement une responsabilité de la commune, le manque de ressources n’avait pas permis sa réalisation. Il a ajouté qu’il était donc « un grand bonheur pour les populations » que ce projet ait pu se concrétiser grâce à l'engagement de partenaires solidaires.



Sabelle Diatta, membre de l’association « SOS Casamance Flandre », a rappelé les raisons qui ont motivé cette réhabilitation. Selon elle, l’état de la maternité de Baïla était une préoccupation majeure. « L’endroit où les femmes donnent naissance doit être un espace propre et sain, propice à la santé et au bien-être de la mère et de l’enfant », a-t-elle déclaré.



De son côté, la présidente des femmes de Baïla, Oulimata Diédhiou, n’a pas manqué de saluer cette action « hautement significative » pour les femmes du village, en soulignant l'impact positif de cette initiative sur les conditions de vie des futures mères.