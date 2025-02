Baisse de la prévalence des mutilations génitales féminines

La prévalence des mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) chez les femmes âgées de 15 à 49 ans a connu une baisse significative au Sénégal, passant de 25 % en 2019 à 20,1 % en 2023, selon Ndiaga Diouf, Secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. Cette évolution positive est le fruit des efforts conjugués des autorités et des partenaires engagés dans l’éradication de cette pratique.



S’exprimant à l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, célébrée le 6 février, Ndiaga Diouf a également souligné une diminution de la prévalence des MGF/E chez les filles de moins de 15 ans, qui est passée de 16,1 % en 2019 à 12,9 % en 2023.



Cette journée, organisée en partenariat avec l’UNICEF, l’UNFPA, ENABEL et ACTIONAID, s’est tenue à la mairie de Grand-Yoff, à Dakar, sous le thème : « Accélérer le rythme : renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ».

Malgré ces avancées encourageantes, les MGF/E restent une réalité dans certaines régions du pays, notamment à Sédhiou, Kédougou, Matam et Kolda, où elles demeurent profondément ancrées dans les traditions. En milieu urbain, certaines familles continuent de recourir à des exciseuses pour perpétuer cette pratique.



Afin d’accélérer l’abandon définitif de l’excision, le ministère de la Famille et des Solidarités a mis en place une stratégie nationale visant son éradication d’ici 2030. L’objectif est clair : « Un Sénégal sans MGF, où toutes les femmes et les filles jouissent de leur droit à l’intégrité physique. »



La poursuite des campagnes de sensibilisation, le renforcement de l’application des lois et l’implication des communautés seront essentiels pour atteindre cet objectif et garantir un avenir sans mutilations génitales féminines aux générations futures.