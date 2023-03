Baisse du loyer au Sénégal : voici les nouveaux tarifs fixés par Macky Sall (documents)

La baisse du prix du loyer au Sénégal est désormais officielle. Le ministère du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a publié la liste des nouveaux tarifs qui font office de barème suivant: Les locataires qui payaient entre 0 et 300.000 francs Cfa, auront une baisse de -15%, pour ceux qui sont dans l’intervalle de 301.000 francs à 500.000 francs -10% et -5% pour ceux qui paient plus de 500000 francs CFA (voir documents)

Salif SAKHANOKHO

