Bakary Sambe plaide pour la pacification de l’espace politique au Sénégal

Le Directeur régional de Timbuktu Institute, Bakary Sambe, a plaidé mardi pour pacification de l’espace politique, lorsqu’il intervenait à l’occasion de la restitution d’une étude consacrée à « la crise sahélienne et les nouvelles dynamiques socio-religieuses dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal ».

« Nous sommes dans un pays où tout le monde a intérêt à participer à la pacification de l’espace politique. Ce qui s’y passe du point de vue médiatique et particulièrement sur les réseaux sociaux n’est pas du tout rassurant », a-t-il déclaré.



Le chercheur rappelle que le pays s’achemine vers des échéances électorales majeures que sont les législatives en juillet et la présidentielle en 2024, sans oublier l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Insistant sur le fait que le pays allait faire l’objet d’un plus grand intérêt en raison de ses ressources naturelles, Sambe a invité les acteurs politiques à faire preuve de retenue.



Dans ses propos rapportés par l’Aps, il a estimé que cet appel allait en direction aussi bien du pouvoir, l’appelant à donner des gages d’une organisation « d’élections crédibles, transparentes, démocratiques ». Il a invité l’opposition à être « davantage responsable ».



Le Sénégal, comme aucun autre pays au monde, ne pourra supporter les trois chocs concomitants que sont celui politique, économique et les menaces frontalières, a averti le directeur de Timbuktu Institute.



Enfin, il a ainsi évoqué la nécessité de « détecter les différents signaux pouvant impacter la stabilité du pays afin d’ouvrer à la préservation de la paix sociale ».