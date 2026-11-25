Seynabou Fall, plus connue sous le nom de « Nabou GP », a été placée sous mandat de dépôt ce mercredi à l’issue de son face-à-face avec le procureur de la République. Elle est poursuivie pour « injures publiques » devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.



La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a interpellé la mise en cause et l’a déférée devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. D'après Seneweb, cette arrestation fait suite à une plainte déposée par Pendo Guissé. La prévenue attend désormais sa comparution devant la juridiction des flagrants délits.