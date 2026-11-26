L'Assemblée nationale accentue son offensive autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Au-delà de son bras de fer politique avec l'exécutif, l'institution parlementaire cible désormais les fonctionnaires chargés d'appliquer le budget. Dans une résolution adoptée ce mercredi 25 novembre, les députés rappellent fermement aux agents de l'État leurs devoirs légaux et les risques qu'ils encourent.



Le texte vise directement les ordonnateurs, les contrôleurs budgétaires, les comptables publics ainsi que les personnels des impôts et des douanes. Pour les parlementaires, le décret présidentiel n° 2026-2416 du 19 novembre dernier ne dispense aucunement ces agents de leurs missions habituelles de vérification. Ils doivent continuer à s'assurer de la légalité des dépenses, de la disponibilité des crédits, de la validité des créances et de l'exactitude des pièces justificatives.



Les élus durcissent encore le ton au sujet de la dette publique. Ils préviennent l'administration contre tout nouvel emprunt, toute émission de titres ou tout accord financier qui reposerait sur ce seul décret sans un feu vert explicite du Parlement. Le règlement général sur la comptabilité publique, à travers son article 133, impose en effet qu'une loi de finances autorise de tels engagements. Les signataires et les gestionnaires de ces opérations devront donc rendre des comptes sur leur base légale et leurs montants exacts.



Afin de verrouiller ce dispositif, la commission des finances assurera un suivi régulier des recettes, des dépenses et des emprunts liés à ce décret, avant un examen approfondi lors du vote de la future loi de règlement 2026. Par cette mise en demeure, le pouvoir législatif place les hauts fonctionnaires au cœur de son duel avec le gouvernement.