Baldé parlant de son ami Karim Wade: « Je n’ai trahi personne »

Le proche-collaborateur de Macky Sall, Abdoulaye Baldé a soutenu qu’il n’a trahi personne, après sa transhumance, lorsqu’il évoquait sa relation avec son ami Karim Wade, en froid avec le gouvernement qui vient de le recruter, à trois mois de la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019.



L’invité du Grand Jury de ce dimanche, le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé est sûr qu’il n’a trahi personne bien qu’avoir rallié le parti de Macky Sall en froid avec ses amis que sont Karim Wade et Khalifa Sall. « Je n’ai trahi personne, je suis dans un parti et Karim est dans un autre parti », a-t-il répondu au journaliste de la Rfm.



Baldé qui a longuement critiqué l’Etat sur l’affaire Khalifa Sall, a précisé qu’il va jouer sa partition pour qu’on soit dans un Sénégal apaisé, où doit se tenir l’élection présidentielle le 24 février 2019. « Les choses se sont mal faites. Quand on poursuit quelqu’un, il faut avoir des preuves. Je vais jouer ma partition pour qu’on soit dans un Sénégal apaisé, souligne-t-il.



Ce ralliement du Maire de Ziguinchor intervient quelques mois après celui des Parcelles assainies Moussa Sy. Les deux élus se sont montrés très critiques en vers le régime de Macky Sall qu’ils ont qualifié de tous les noms. Ces différents ralliement font du président Sall, champion en termes de recrutement dans la classe politique.