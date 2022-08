Balla Gaye 2 après sa victoire contre Gris Bordeaux : «Désormais, aucun lutteur ne doit plus me manquer respect»

Balla Gaye 2 a renoué avec la victoire dimanche 07 août, après sa défaite contre Bombardier en janvier dernier. "Le Lion" de Guédiawaye (banlieue dakaroise), a terrassé le « 3e Tigre de Fass », Gris Bordeaux après un combat très disputé.



Après avoir remercié son staff, Balla Gaye2 a été ferme. "Aucun lutteur ne doit plus lui manquer de respect", a-t-il lancé.



« Je remercie Dieu, mon staff, mon encadrement et toute l’école. Mais aussi mes supporters. Il ne pouvait pas manquer de pression dans le combat. Je me suis retenu parce que je revenais d’une contre-performance. Il fallait commencer par une bagarre. Je voulais confirmer car, je lui avais promis de le battre, de m’asseoir sur lui et de prendre une photo. Comme le faisait d’ailleurs mon Grand-père Fodé Doussouba qui la réclamait après avoir battu ses adversaires», a-t-il déclaré.



Avant d'ajouter : « Je ne devrais pas décevoir mes supporters. Comme je l’ai dit, désormais aucun lutteur ne doit plus me manquer respect. Quant à mon adversaire, je l’invite comme promis à venir diner chez moi... ».