Balla Gaye 2 dément les rumeurs de tension avec Sa Thiès: « il est mon frère, il n'y a aucun problème entre nous »

Balla Gaye 2 a pris la parole pour clarifier la situation concernant sa relation avec son frère Sa Thiès, suite à des rumeurs de tension entre eux.



« Pour ma relation avec Sa Thiès, j'entends du tout. J'ai même de la pitié pour certaines personnes. C'est drôle d'entendre certains propos. Sa Thiès est mon frère. Personne ne m'a jamais entendu me plaindre de Sa Thiès et personne ne l'entendra. Personne n'a jamais entendu Sa Thiès se plaindre de Balla Gaye 2, personne ne l'entendra. Il arrive qu'il y ait un malentendu, mais pas plus. Sa Thiès est mon frère. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Je lui souhaite une carrière aboutie avec beaucoup de victoires », a déclaré le chef de file de l’écurie Balla Gaye, à l’occasion du baptême de son fils, lundi dernier.



Selon lui, il n’existe aucun problème entre eux. Balla Gaye 2 demande à ce que personne ne s’immisce dans leur relation.



« J'entends aussi de bonnes volontés, pensant qu'il y a un problème entre nous, essayer de recoudre les choses. Mais il n'en est rien. Nous sommes des fils de Double Less, des héritiers de Double Less. Quand je parle de Sa Thiès, je m'adresse à mon frère. Les gens ne doivent pas s'immiscer dans ma relation avec Sa Thiès », a-t-il clarifié.