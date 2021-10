Ballon d'Or 2021 : le classement a-t-il fuité ? Date, nommés, favoris, vote… Tout savoir

BALLON D'OR 2021. Vrai ou faux classement ? Un document circulant actuellement sur Twitter désigne le Polonais Robert Lewandowski comme grand vainqueur du trophée du meilleur joueur de foot de l'année, devant Messi et Benzema. Rappelons que le vote est clos depuis le week-end dernier et que la date de remise du trophée a été fixée au 29 novembre prochain.



La période de vote est à peine clôturée (les journalistes désignés avaient jusqu'à samedi dernier pour faire leur choix parmi les nommés) que les premières rumeurs circulent déjà au sujet du non du Ballon d'O 2021. Un document sur lequel figure un classement, qui n'a pas été authentifié, circule même depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux et indique que Robert Lewandowski remporterait le trophée, devant Lionel Messi et Karim Benzema. Une hiérarchie plausible mais qui n'a évidemment rien d'officiel…