Ballon d’Or 2025 : Les Lioncelles (U17) divisées entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé !

À la veille de leur troisième rencontre face au Sierra Leone dans le cadre du tournoi U17 UFOA-A, les Lioncelles ont donné leurs favoris pour le Ballon d’Or 2025.



Il ne reste plus que quelques heures avant l’attribution du 69e Ballon d’Or de l’histoire au Théâtre du Châtelet à Paris. Ainsi les pronostics vont bon train quant au futur vainqueur. Entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou encore Raphinha, les jeunes joueuses du Sénégal ont donné leur préférence à la pépite du FC Barcelone.



« Je pense que ce sera Lamine Yamal ou Raphinha. Je dirai même que ce sera Lamine Yamal qui l’aura » martèle l’une d’elles. « Nous sommes des catalans et nous supportons donc les joueurs du FC Barcelone. Visca Barça » renchérit Adama Cissé avant d’être coupé net par une autre de ses coéquipières. « Moi, je suis pour Dembélé et pour lui uniquement ! » lance t’elle.



Pour leur entraîneur Serena Lena Gomis, c’est le numéro dix parisien qui part avec la faveur des pronostics. Pour elle nul doute, Ousmane Dembélé sera sacré. « Il n’y a pas doute c’est pour Dembélé. Le gagnant du Ballon d’Or doit remporter des trophées et Dembélé a gagné le championnat et la ligue des champions ».