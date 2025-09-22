Réseau social
Ballon d'Or 2025: Serhou Guirassy classé 21e



Le Guinéen Serhou Guirassy s’est hissé à la 21ᵉ place du Ballon d’Or 2025, devançant l’Argentin Alexis Mac Allister (22ᵉ) et l’Anglais Jude Bellingham (23ᵉ). Ce classement confirme l’efficacité de l’attaquant guinéen sur la scène européenne
 
 
Par ailleurs, Guirassy a décroché le Soulier d’or de l’UEFA grâce à ses performances remarquables en Ligue des Champions 2024-2025.
 
 Avec le Borussia Dortmund, il a inscrit 13 réalisations, terminant meilleur buteur de la compétition aux côtés du Brésilien Raphinha, attaquant du FC Barcelone.
Moussa Ndongo

Lundi 22 Septembre 2025 - 18:32


