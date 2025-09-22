Ballon d'Or 2025: Serhou Guirassy classé 21e

Par ailleurs, Guirassy a décroché le Soulier d’or de l’UEFA grâce à ses performances remarquables en Ligue des Champions 2024-2025.

Avec le Borussia Dortmund, il a inscrit 13 réalisations, terminant meilleur buteur de la compétition aux côtés du Brésilien Raphinha, attaquant du FC Barcelone.

Le Guinéen Serhou Guirassy s’est hissé à la 21ᵉ place du Ballon d’Or 2025, devançant l’Argentin Alexis Mac Allister (22ᵉ) et l’Anglais Jude Bellingham (23ᵉ). Ce classement confirme l’efficacité de l’attaquant guinéen sur la scène européenne