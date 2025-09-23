Ballon d’Or 2025 : la famille Dembélé promet une tournée africaine avec le trophée

Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 depuis ce lundi soir. L’attaquant du PSG voit sa saison 2024-2025 exceptionnelle être récompensée de fort belle manière. Une récompense que le natif de Vernon, dans le département de l’Eure, a tenu à dédier à sa mère, Fatimata Dembélé : “À ma mère, je veux vous remercier. Tu as toujours été là pour moi maman.”

Invitée sur le podium du Théâtre du Châtelet, Fatimata Dembélé a partagé ce moment exceptionnel avec son fils. L’émotion était toujours visible sur le visage de celle-ci, après la cérémonie, quand elle a été interrogée à propos de ses plans pour le Ballon d’Or de son fils.

D’origine Mauritano-sénégalaise de la région de Waly Diantang, la mère d’Ousmane Dembélé a assuré que le trophée du Ballon d’Or de son fils va faire le tour de l’Afrique. “On va l’emmener partout. On va l’emmener à Waly, au Sénégal… C’est le Ballon d’or de toute l’Afrique”, a-t-elle confié.

La famille Dembélé prépare une grande célébration pour le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025, avec l’ambition de présenter le prestigieux trophée au Sénégal et à travers l’Afrique.