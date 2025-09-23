Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ballon d’Or 2025 : la famille Dembélé promet une tournée africaine avec le trophée



Ballon d’Or 2025 : la famille Dembélé promet une tournée africaine avec le trophée
La famille Dembélé prépare une grande célébration pour le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025, avec l’ambition de présenter le prestigieux trophée au Sénégal et à travers l’Afrique.
 
 
Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 depuis ce lundi soir. L’attaquant du PSG voit sa saison 2024-2025 exceptionnelle être récompensée de fort belle manière. Une récompense que le natif de Vernon, dans le département de l’Eure, a tenu à dédier à sa mère, Fatimata Dembélé : “À ma mère, je veux vous remercier. Tu as toujours été là pour moi maman.”
 
Invitée sur le podium du Théâtre du Châtelet, Fatimata Dembélé a partagé ce moment exceptionnel avec son fils. L’émotion était toujours visible sur le visage de celle-ci, après la cérémonie, quand elle a été interrogée à propos de ses plans pour le Ballon d’Or de son fils.
 
 D’origine Mauritano-sénégalaise de la région de Waly Diantang, la mère d’Ousmane Dembélé a assuré que le trophée du Ballon d’Or de son fils va faire le tour de l’Afrique. “On va l’emmener partout. On va l’emmener à Waly, au Sénégal… C’est le Ballon d’or de toute l’Afrique”, a-t-elle confié.
 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 23 Septembre 2025 - 18:25


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter