Ballon d’Or 2026 : Édouard Mendy nommé pour le titre de meilleur gardien

Le football sénégalais est à nouveau à l'honneur sur la scène internationale. Le portier de l'équipe nationale du Sénégal, Édouard Mendy, a été officiellement nommé parmi les prétendants au titre de meilleur gardien de but de l'année 2026, décerné lors de la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or.



Cette nomination vient récompenser la constance et les prestations de haut niveau fournies par le champion d'Afrique dans les cages, tant en club qu'en sélection nationale. Déjà vainqueur du prix "The Best – Gardien de but de la FIFA" par le passé, le Sénégalais confirme sa place au sein de l'élite mondiale à son poste.



Pour les instances et les supporters du football sénégalais, cette distinction individuelle constitue une vitrine majeure pour le sport national et vient renforcer le statut des internationaux sénégalais dans les plus grandes compétitions.



En inscrivant à nouveau son nom parmi les meilleurs spécialistes du poste, Édouard Mendy confirme la compétitivité des talents sénégalais au sommet du football mondial. Reste à savoir si le verdict des urnes concrétisera cette nomination par un nouveau sacre individuel lors de la cérémonie officielle.