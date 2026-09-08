Ballon d'Or 2026 : Sadio Mané parmi les 30 nominés

C’est officiel : on connaît les 30 prétendants au Ballon d'Or 2026, le 70e de l'histoire. La liste a été dévoilée ce mardi 8 septembre. Sadio Mané figure dans cette liste.



Pour l'attaquant sénégalais, c'est une cinquième nomination, après ses passages en 2017 (23e), 2018 (22e), 2019 (4e) et surtout 2022 où il avait décroché la 2e place. Cette année, il partage l'affiche avec un autre représentant du continent, le Marocain Achraf Hakimi.



Avec Al-Nassr, Mané a tout simplement été décisif pour la saison 2025-2026. L’attaquant sénégalais a inscrit 14 buts et 9 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, et surtout, un premier titre de champion d'Arabie saoudite à son palmarès.



Il remporte également la CAN 2025 avec le Sénégal. Des performances qui pèsent dans la balance.



Côté favoris, on retrouve évidemment Ousmane Dembélé, le tenant du trophée, bien décidé à conserver son bien. Mais attention, un certain Lionel Messi, à 39 ans, fait son retour surprise parmi les nominés.



Pour lui, c'est la 17e sélection un record de longévité. Avec ses 8 Ballons d'Or, l'Argentin est encore une fois l'un des grands favoris, même s'il va devoir composer avec une concurrence féroce.



Plusieurs champions du monde sont dans la course, comme les jeunes prodiges du Barça Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ou encore le milieu Rodrigo Hernandez. Sans oublier Kylian Mbappé, qui a marqué les esprits en devenant aux États-Unis le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 réalisations.



Les champions d'Europe du PSG sont aussi bien représentés, avec notamment un Khvicha Kvaratskhelia qui a illuminé la Ligue des Champions cette saison.



Rendez-vous est pris pour la cérémonie, qui se tiendra le 26 octobre prochain à Londres. Le suspense est à son comble.