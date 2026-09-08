PRCAL 2026–2030 : le Sénégal mobilise 7,2 milliards FCFA pour l'autonomisation des communautés affectées par la lèpre

Le Gouvernement du Sénégal engage une transition majeure dans la prise en charge des populations confrontées à des vulnérabilités historiques. La Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a mené du 31 août au 2 septembre 2026 une mission de supervision et de plaidoyer dans l’ex-Village de Reclassement Social de Koutal, dans la région de Kaolack. Cette démarche marque le déploiement sur le terrain du Programme de Résilience des Communautés affectées par la Lèpre (PRCAL) 2026–2030, doté d'un budget prévisionnel de 7,216 milliards de FCFA.





L'État du Sénégal accélère l'intégration socio-économique des anciens Villages de Reclassement Social. Dans un communiqué de presse publié par la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS), l'institution indique que la mission conduite à Koutal constitue la première étape d’une série d’interventions prévues dans les différents sites ciblés du pays.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement consécutives à l'abrogation du statut spécifique des anciens Villages de Reclassement Social. Selon le document transmis par la DGAS, cette politique traduit une orientation claire des pouvoirs publics : « passer progressivement d’une logique d’assistance à une dynamique d’autonomisation, de résilience, d’inclusion et de développement local ». La structure précise que le programme vise à « créer les conditions permettant aux communautés affectées par la lèpre de devenir pleinement actrices de leur développement et de leur avenir ».



Sur le plan financier et opérationnel, le PRCAL est crédité d’une enveloppe globale de 7,216 milliards de FCFA pour la période 2026–2030. La DGAS rapporte que le programme prévoit le développement d’activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités entrepreneuriales, la formation et l’insertion des jeunes, ainsi que l’aménagement de fermes communautaires intégrées. L'accent est également mis sur l’amélioration de l’accès à l’habitat, à l’éducation, à l’état civil, à l’eau et à l’assainissement.



À Koutal, la mission a réuni le Gouverneur de la région de Kaolack, la Commune de Ndiaffate et les services techniques régionaux de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, de l'éducation et du cadastre. Selon la DGAS, cette mobilisation s'appuie sur le soutien de partenaires techniques et financiers comme DAHW et Action Damien, aux côtés du Programme National d’Élimination de la Lèpre. Lors de ce déplacement, le Directeur général de l’Action sociale a supervisé la distribution de kits alimentaires, scolaires et d’hygiène, ainsi que d’appareillages et d’aides techniques pour les personnes âgées.



À travers ce dispositif, la DGAS affirme la volonté des autorités de « veiller à ce qu’aucune personne, aucune famille et aucune communauté ne soit laissée en marge du développement ».



En réorientant son intervention vers l'autonomisation et l'insertion économique dans les ex-Villages de Reclassement Social, l'État cherche à transformer le modèle de soutien aux groupes vulnérables. La réussite de ce programme de 7,2 milliards de FCFA reposera sur la concrétisation des projets communautaires sur le terrain et sur l'accès effectif de ces populations aux services publics de base.