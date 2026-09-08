TER : circulation limitée entre Dakar et Bargny, des retards annoncés

Le Train Express Régional (TER) informe ses usagers de perturbations dans son trafic en raison de contraintes techniques.
Dans son point trafic publié à 16 heures, le TER indique que les trains circulent actuellement uniquement entre Dakar et Bargny, dans les deux sens.
« Chers clients voyageurs, en raison de contraintes techniques, les trains circulent uniquement entre Dakar et Bargny dans les deux sens », informe la société.
Des retards sont également à prévoir sur cette portion du réseau.
« Des retards entre 15 et 20 minutes sont à prévoir dans les deux sens », précise le TER.
Les responsables invitent les voyageurs à faire preuve de compréhension et assurent qu’ils seront informés de l’évolution de la situation.
Dans son point trafic publié à 16 heures, le TER indique que les trains circulent actuellement uniquement entre Dakar et Bargny, dans les deux sens.
« Chers clients voyageurs, en raison de contraintes techniques, les trains circulent uniquement entre Dakar et Bargny dans les deux sens », informe la société.
Des retards sont également à prévoir sur cette portion du réseau.
« Des retards entre 15 et 20 minutes sont à prévoir dans les deux sens », précise le TER.
Les responsables invitent les voyageurs à faire preuve de compréhension et assurent qu’ils seront informés de l’évolution de la situation.
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