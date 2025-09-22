Ballon d’Or : l’Espagne croit au sacre de Lamine Yamal à cause d’une drôle de raison !

Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal ? Si une surprise n’est pas à écarter, surtout après le scénario de l’année dernière, tout indique que le Français et l’Espagnol sont les deux candidats principaux pour ce Ballon d’Or 2025. Chacun a des arguments plutôt solides à proposer, avec les titres et les statistiques pour Dembouz, et le côté spectacle pour le Catalan.



Quoi qu’il en soit, difficile de désigner le favori, surtout que rien ne fuite dans les médias cette saison. De leur côté, dirigeants parisiens et barcelonais ont œuvré en coulisses pour mettre le plus en avant possible la candidature de leur poulain, mais eux aussi devront attendre la fin de la cérémonie au Théâtre du Châtelet pour connaître le résultat final. Et en Espagne, de nouvelles informations viennent redonner de l’espoir aux pro-Lamine Yamal.



Un motif d’espoir ?

Comme l’indique Sport, la pépite barcelonaise va être bien accompagnée pour son déplacement. 20 personnes vont ainsi faire le voyage à Paris avec lui, dont un… DJ. Une fête aurait même déjà été organisée. « Pour moi Lamine gagne, c’est sûr. Tu ne te déplaces pas avec 20 personnes si tu sais que tu ne vas pas gagner. Et en France, dans L’Equipe et France Football, je trouve qu’on donne beaucoup d’importance à Lamine », a par exemple expliqué le journaliste Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones.



« Lamine Yamal menace la tyrannie du PSG au Ballon d’Or », indique de son côté Marca, qui croit aussi au sacre du jeune international ibérique. Dans la presse catalane, on reste plutôt mesuré, et Sport considère par exemple Ousmane Dembélé comme le principal favori. D’autant plus que du côté du PSG et du clan Dembélé, on se déplacera aussi en nombre et des restaurateurs parisiens auraient déjà été contactés pour des célébrations post-cérémonie…