Ballon d’Or : Alexia Putellas remporte le trophée de meilleure joueuse

Et c’est, pour la troisième fois de sa carrière, l’attaquante des London City Lionesses (qui jouait au Barça la saison dernière) Alexia Putellas qui l’a emporté. Elle revient à la hauteur de son ex-coéquipière Aitana Bonmati en tête du classement historique du Ballon d’Or.
La joueuse de 32 ans a été la principale artisane des titres du FC Barcelone, à savoir la Liga, la Coupe d’Espagne, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des Champions, compétition dont elle avait été élue meilleure joueuse.
La joueuse de 32 ans a été la principale artisane des titres du FC Barcelone, à savoir la Liga, la Coupe d’Espagne, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des Champions, compétition dont elle avait été élue meilleure joueuse.
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