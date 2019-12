Ballond'Or: le rédacteur en chef de France Football a voté pour Mané

Le vote de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, juré français du Ballon d'Or, avec Sadio Mané en première place

Cette semaine, dans le numéro unique de France Football consacré au Ballon d'Or 2019, vous pourrez retrouver l'ensemble des votes des 176 journalistes qui ont participé au scrutin. Avec la victoire finale de Lionel Messi. Juré du BO, Pascal Ferré, rédacteur en chef de FF, a placé Sadio Mané en tête de son top 5.



Ils étaient 176. Ce sont 176 journalistes de 176 pays différents qui ont pris part au scrutin pour élire le Ballon d'Or France Football 2019. Dans le système de votes du BO, chaque journaliste présente son top 5. Avec six points pour le premier, quatre pour la second, trois pour le troisième, deux pour le quatrième et un pour le cinquième. En France, le juré se nomme Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football. Dans son top 5 pour ce Ballon d'Or 2019, son vote s'est porté vers Sadio Mané en première place.



Le vote du rédacteur en chef de France Football pour le Ballon d'Or

1. Sadio Mané

2. Lionel Messi

3. Virgil van Dijk

4. Cristiano Ronaldo

5. Bernardo Silva.