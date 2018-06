Baloy marque le premier but du Panama en Coupe du monde

Ça y est ! Le Panama a inscrit le premier de but son histoire en Coupe du monde. Menés 6 à 0 par l'Angleterre, les Panaméens ont réduit l'écart à la 79e minute par Baloy qui venait d'entrer en jeu.

Sur le banc et dans les tribunes, ils exultent comme s'il venait de marquer le but de la victoire finale. C'est aussi ça le charme d'une Coupe du monde...