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Guinée: la société civile demande le rétablissement de plusieurs plateformes numériques suite à leur restriction



Guinée: la société civile demande le rétablissement de plusieurs plateformes numériques suite à leur restriction
Les autorités guinéennes ont restreint l’accès à plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Messenger, TikTok et YouTube, depuis le mercredi 15 avril 2026, à la suite d’un violant clash entre la chanteuse Yama Sega et l’influenceuse Maya Kaba La Solution, dont les échanges insultants ont largement circulé sur internet.

Face à cette mesure, plusieurs organisations de la société civile dénoncent une atteinte à la liberté d’expression et au droit à l’information, tandis que de nombreux citoyens utilisent des VPN pour continuer à accéder aux plateformes concernées.

Selon les autorités, ces restrictions visent à freiner la propagation de propos injurieux, de discours haineux et de contenus jugés contraires aux bonnes mœurs.

Par ailleurs, le président Mamadi Doumbouya a affirmé que "les propos injurieux, les discours de haine et les divisions ne sauraient constituer une voie pour bâtir la Guinée". 
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Vendredi 17 Avril 2026 - 17:27