Guinée: la société civile demande le rétablissement de plusieurs plateformes numériques suite à leur restriction

Les autorités guinéennes ont restreint l’accès à plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Messenger, TikTok et YouTube, depuis le mercredi 15 avril 2026, à la suite d’un violant clash entre la chanteuse Yama Sega et l’influenceuse Maya Kaba La Solution, dont les échanges insultants ont largement circulé sur internet.



Face à cette mesure, plusieurs organisations de la société civile dénoncent une atteinte à la liberté d’expression et au droit à l’information, tandis que de nombreux citoyens utilisent des VPN pour continuer à accéder aux plateformes concernées.



Selon les autorités, ces restrictions visent à freiner la propagation de propos injurieux, de discours haineux et de contenus jugés contraires aux bonnes mœurs.



Par ailleurs, le président Mamadi Doumbouya a affirmé que "les propos injurieux, les discours de haine et les divisions ne sauraient constituer une voie pour bâtir la Guinée".