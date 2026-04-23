Guerre au Moyen-Orient : la journaliste libanaise Amal Khalil tuée dans une frappe israélienne

La journaliste libanaise, Amal Khalil, a été tuée dans une frappe israélienne, dans le sud du Liban, ce mercredi. Selon Le Parisien, la Direction générale de la Défense civile libanaise a annoncé que ses équipes ont «réussi à récupérer le corps de la journaliste Amal Khalil, tombée en martyre à la suite d’une frappe ennemie ayant visé une maison dans la localité de Tiri».



Elle précise que «les opérations de recherche et de secours ont été menées en présence de l’armée libanaise et de la Croix-Rouge libanaise, et que les procédures nécessaires ont été appliquées conformément aux protocoles en vigueur».



De son côté, le ministère libanais de la Santé a confirmé que deux frappes israéliennes à Tiri ont fait deux morts et une blessée, précisant que l’armée israélienne aurait « poursuivi Amal Khalil et Zeinab Faraj, qui s’étaient réfugiées après la première frappe dans une maison voisine, en ciblant le bâtiment où elles s’étaient abritées ».