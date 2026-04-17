Guerre au Moyen-Orient : l’Iran déclare «entièrement ouvert» le détroit d’Ormuz, après le cessez-le feu

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré «complètement ouvert» le très stratégique détroit d'Ormuz, où transite environ 20 % de la consommation mondiale de pétrole, dans un message publié ce vendredi sur le réseaux social X (anciennement Twitter).



«Le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu», a écrit Abbas Araghchi, au lendemain de la trêve de quelques jours décrétée par l’Iran, l’Israël et les Etats-Unis, tous des protagonistes de la guerre au Moyen-Orient.



«L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit est entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci», a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.