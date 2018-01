Bamba Fall désavoué par des proches de Khalifa Sall

La déclaration de Bamba Fall, en soutien à l'ancien Premier ministre, continue de susciter des réactions. Au sein même de la coalition Manko Taxawou Senegal, des proches du maire de Dakar ont confié leur totale désapprobation quant aux propos du maire de la Médina, à nos confrères de la Rfm.

Ces responsables et proches de Khalifa Sall, qui ont préféré réagir dans l'anonymat, soutiennent que Bamba Fall met mal à l'aise le célèbre détenu de Rebeuss et le patron du Grand parti Malick Gackou, avec cette "sortie inopportune et malencontreuse". Une source promet de rendre compte à Khalifa Sall tout en notant que la "parfaite entente des leaders de Manko Taxawu Senegal est souvent sapée par des sorties malencontreuses et irréfléchies de Bamba Fall et Barthélémy Dias qui se comportent en électrons libres incontrôlables et incontrôlés au sein de la troupe".