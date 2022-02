Bamba Fall invite toute l'opposition à rejoindre le président Macky Sall

Le maire réélu de la commune de Médina, Bamba Fall a annoncé qu’il allait rejoindre le président Macky Sall pour travailler à ses côtés, appelant toute l’opposition sénégalaise à faire de même pour « l'intérêt supérieur de la nation ». Il s’exprimait lors de sa cérémonie d’installation dimanche soir.



« La coupe d'Afrique des nations a fini de regrouper toutes les sensibilités du pays. Je m'en félicite vivement et je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à toute l'opposition Sénégalaise. Les élections sont derrière nous, j'invite tous les leaders à rejoindre le président Macky Sall pour l'intérêt supérieur de la nation. Car je suis persuadé que chacun de nous a un rôle à jouer pour la construction du pays. Qu'on arrête alors d'instrumentaliser les jeunes. Soyons tous unis derrière nos élus d'opposition comme du pouvoir pour la construction du pays », a dit Bamba Fall.



Joint par Dakaractu pour clarifier ses propos, M. Fall est allé droit aux buts. « Je vais rejoindre le Président et travailler à ses côtés parce que c’est le moment. On fait de la politique depuis des mois, et il y a un moment pour cela et un moment pour travailler. Et on nous a élus pour cela. On ne peut pas travailler sans que le Président nous accompagne et on a vu que le sacre des Lions n’a été possible que parce que tout le peuple sénégalais a fait bloc autour des futurs Champions d’Afrique... »



Selon lui, si dans les communes, l’intérêt de son développement prime sur toute autre considération, cette nécessité de s’unir doit être sacerdotale. Bamba Fall pense que c’est l’image du Sénégal qui est en jeu. Et cela implique que certaines considérations soient mises de côté pour le seul intérêt du Sénégal. « Et à partir de maintenant je vais travailler pour le Président et je ferai mon possible pour que tous ceux que je pourrais convaincre travaillent pour le Président Sall », a déclaré le maire élus sous la bannière de la coalition Gueum Sa Bopp (opposition).