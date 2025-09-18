Bambey : 13 sites critiques déjà libérés des eaux, selon Cheikh Tidiane Dieye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, jeudi, que treize des seize sites critiques inondés dans la commune de Bambey ont été asséchés grâce à l’action conjointe des sapeurs-pompiers, des services techniques et des autorités locales.





« Le rapport qui m’a été présenté tout à l’heure par les sapeurs-pompiers fait état de treize sites déjà asséchés sur les seize recensés dans la commune de Bambey », a déclaré le ministre, invitant ses équipes à redoubler d’efforts pour libérer rapidement les trois zones encore sous les eaux.





Cheikh Tidiane Dièye a entamé sa tournée régionale par Bambey, après avoir lancé un plan d’action d’urgence de lutte contre les inondations, mobilisant des moyens matériels, humains et financiers conséquents. Il a annoncé que ses services avaient déjà cartographié les zones inondables de la commune et que des solutions structurelles seront mises en œuvre dès 2026.





Parmi les mesures envisagées, des études seront menées pour réaliser des canalisations permettant de rediriger les eaux pluviales vers les anciennes vallées, afin de les réutiliser dans l’agriculture et la pisciculture. Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver les voies naturelles d’évacuation des eaux pour réduire les risques futurs, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).





Il a également salué la mobilisation des équipes techniques et de la mairie de Bambey, tout en transmettant aux populations sinistrées « le soutien et la solidarité du président de la République et du chef du gouvernement ».

