Bambey : Les élèves-ingénieurs de l'Isfar vont entamer une grève de la faim

Les élèves-ingénieurs de l'Institut de formation agricole et rurale (Isfar) de Bambey, qui sont restés plus d'un mois sans cours, menacent d'entamer une grève de la faim. Ils réclament des bourses d'accompagnement après le prolongement de la durée de leur formation.



"Nous sommes confronté à l'Isfar, nous sommes confrontés à un problème lié au bourses d'accompagnement. Notre établissement peine à respecter la durée de cette formation qui est de trois ans. Au lieu de trois ans, on en fait quatre. Et la Direction des bourse a notifié à l'"administration qu'elle va opérer une rupture par rapport à l'octroi des bourses d'accompagnement", a déclaré leeur porte-parole du jour Pape Ismaila Diouf, sur les ondes de la Rfm.



Il ajoute que lui et ses camarades sont déterminés et prêts à rallier Dakar pour entamer une grève de la fin jusqu'à ce que les autorités prennent en charge leur préoccupation.