Secteur extractif : près de 6 milliards FCFA versés à Matam en 2024, selon le président du Comité national de l’ITIE

Le président du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), Thialy Faye, a révélé, lors du CDR de partage des résultats du rapport ITIE 2024 pour la région de Matam, que les entreprises extractives implantées dans cette zone ont versé près de 6 milliards de francs CFA.



« Pour l’année 2024, le secteur extractif sénégalais a généré une contribution globale de 455,99 milliards de francs CFA, confirmant son poids stratégique dans l’économie nationale », a-t-il assuré, soulignant que la région de Matam, bien que représentant une part proportionnellement modeste, y a apporté une contribution significative et concrète.



Selon lui, les « entreprises extractives établies dans la région de Matam ont versé près de 6 milliards de francs CFA, soit 1,31 % des revenus extractifs nationaux ».



Cette contribution émane principalement du secteur minier, avec une prédominance de la Société Minière de la Vallée du Fleuve Sénégal (SOMIVA), aux côtés d’autres opérateurs actifs dans la région. « Sur le plan des finances publiques, ces activités ont permis une contribution directe de plus de 5,6 milliards de francs CFA au budget de l’État, renforçant ainsi la capacité de financement des politiques publiques nationales et territoriales », a fait savoir Thialy Faye.



Au-delà des chiffres ci haut relevés, il précise que les « activités extractives à Matam génèrent également des retombées économiques locales notables ».



Des transactions à hauteur de 31,65 milliards FCFA



En matière d’emploi, plus de 1300 personnes travaillent au sein de la SOMIVA, avec une proportion très majoritaire de travailleurs nationaux, et une masse salariale globale de plus de 2,5 milliards de francs CFA.



« Ces emplois, directs et indirects, constituent un levier important pour les revenus des ménages et l’économie locale », a expliqué M. Faye.



Selon lui, la région enregistre également des transactions avec des fournisseurs locaux à hauteur de 31,65 milliards de francs CFA, témoignant du potentiel du contenu local et des opportunités offertes aux entreprises et prestataires régionaux.



Ces chiffres appellent toutefois à des efforts soutenus pour renforcer l’intégration du tissu économique local dans la chaîne de valeur extractive.



S’agissant des transferts au profit des collectivités territoriales, Thialy Faye affirme que les données issues du rapport montrent que, pour l’année 2023, la dotation d’appui à l’équipement issue des ressources minières allouée à la région de Matam s’élève à près de 239 millions de francs CFA, répartis entre les départements de Matam, Kanel et Ranérou.



Pour lui, ces « ressources doivent pleinement jouer leur rôle dans l’amélioration des infrastructures économiques et sociales locales ».



Selon le président du comité national l’ITIE, si ces résultats sont encourageants, ils révèlent également des défis importants. « La disponibilité et la qualité des informations sur les dépenses sociales et environnementales, ainsi que sur la traçabilité complète des flux infranationaux, demeurent des enjeux majeurs », a-t-il souligné.



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