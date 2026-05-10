Sommet Africa Forward : Emmanuel Macron acte à Nairobi la fin du « pré carré » français

Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce dimanche 10 mai 2026 à Nairobi, au Kenya, pour l'ouverture du premier sommet Afrique-France organisé en pays anglophone. Le chef de l’État a profité de sa rencontre avec son homologue kényan William Ruto pour affirmer que l’ère du « pré carré » en Afrique francophone était « terminée ». Ce déplacement, qui s'inscrit dans une tournée africaine débutée en Égypte, vise à diversifier les partenariats de la France sur le continent, alors que les relations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger restent rompues.



Ce sommet baptisé « Africa Forward », qui réunit environ 35 chefs d’État et de gouvernement, se veut résolument tourné vers l’économie et les investissements privés. Parmi les participants confirmés figurent notamment les présidents du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a balayé toute volonté de « cacher » les difficultés avec les États sahéliens, tout en critiquant les décisions de la junte malienne. Il a souligné que le choix du Kenya illustre une « relation refondée » basée sur des intérêts mutuels.



Sur le plan commercial, le partenariat franco-kényan affiche une progression marquée, le nombre d’entreprises françaises présentes à Nairobi étant passé de 30 à 140 en quinze ans. Dès ce dimanche, l'armateur CMA CGM a signé un accord de partenariat stratégique de 700 millions d’euros avec le gouvernement kényan pour développer des infrastructures logistiques. Des dirigeants de grands groupes tels que TotalEnergies, Accor et Danone sont également présents pour finaliser des promesses d’investissements de plusieurs milliards d’euros.



Au-delà des contrats bilatéraux, les discussions porteront sur la réforme de l’architecture financière internationale afin de mobiliser davantage de fonds privés pour le développement du continent. William Ruto, devenu un interlocuteur privilégié de Paris sur ces dossiers, est d’ailleurs invité par Emmanuel Macron au prochain sommet du G7 prévu mi-juin à Évian. La tournée présidentielle française se poursuivra et s’achèvera mercredi en Éthiopie.

