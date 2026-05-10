Économie : les prix à la consommation reculent de 0,5 % en avril 2026

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) affiche une baisse de 0,5 % en variation mensuelle pour le mois d'avril 2026. Ce repli est principalement porté par la détente des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,2 %), ainsi que par la diminution des coûts liés au « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-0,7 %).







Le recul du compartiment alimentaire s'explique par la baisse significative des produits frais, notamment les fruits tropicaux (-11,4 %), les légumineuses (-7,2 %) et les poissons réfrigérés ou congelés (-6,1 %). Des baisses modérées sont également notées sur le riz (-0,1 %) et les huiles végétales (-0,1 %). Dans le secteur de l'énergie et du logement, la tendance est tirée par la baisse des tarifs de l’eau par réseau (-3,9 %) et de l’électricité (-0,9 %).







Cette dynamique baissière a été partiellement freinée par le secteur des « transports », en hausse de 0,4 %. Cette progression résulte d'un renchérissement marqué des vols internationaux (+12,8 %). Les services de santé (+0,1 %) et les « soins personnels, protection sociale et biens divers » (+0,4 %) enregistrent également des hausses, portées notamment par la bijouterie (+2,5 %) et les produits pharmaceutiques (+0,3 %).







L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et les produits frais, se contracte de 0,5 % par rapport au mois de mars. Selon l’origine des biens, les prix des produits locaux et importés diminuent respectivement de 0,6 % et 0,4 %. Par ailleurs, les prix des produits durables ainsi que ceux de l'enseignement et des services financiers sont restés stables durant la période sous revue.

