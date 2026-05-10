Lutte contre le trafic de drogue à Kédougou : 6 kg de chanvre et 2 400 comprimés de Tramadol saisis à Bantaco

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, sous l’égide de l’OCRTIS, a démantelé un réseau de « trafic de produits prohibés » lors d'une opération menée dans le village minier de Bantaco. Cette intervention, déclenchée suite à un renseignement opérationnel, a abouti à l'interpellation d'un ferrailleur et à la saisie de 8 blocs de chanvre indien totalisant 6 kilogrammes, ainsi que 24 cartons de Tramadol contenant 2 400 comprimés.







L'opération a débuté par une surveillance de plusieurs heures autour d'un logement suspect où un colis de stupéfiants avait été livré le 8 mai 2026. Lors de la descente des policiers, le suspect principal a été arrêté dans sa chambre, et la perquisition du magasin de stockage attenant a permis de confirmer la présence des 6 kilogrammes de chanvre indien.







Dans le prolongement de cette action, les agents ont pris en filature un motocycliste suspect jusqu'à son domicile. Bien que le conducteur ait réussi à prendre la fuite après avoir décliné son identité, la fouille de sa chambre a révélé la cache des 2 400 comprimés de Tramadol. « Le matériel et les produits prohibés ont été saisis aux fins de mise sous scellés », ont précisé les autorités.







Le suspect interpellé a été placé en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien ». Tandis que les investigations se poursuivent activement pour retrouver le fugitif, cette saisie marque un nouveau coup porté aux réseaux de distribution de drogues de synthèse et de stupéfiants dans les zones d'orpaillage de la région.

