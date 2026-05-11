Golf Sud : le gérant de l’auberge « Képar-Gui » arrêté pour séquestration et violences

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a interpellé, le 7 mai 2026, le gérant de l’auberge « Képar-Gui », située à l’Unité 06 des Parcelles Assainies. L'homme est poursuivi pour « séquestration, coups et blessures volontaires (CBV) et mise en danger de la vie d’autrui » après une intervention policière nocturne.







L’alerte a été donnée aux environs de 04 heures 30 minutes via le numéro vert de la Police. La victime, qui s'était réfugiée dans une chambre, présentait une plaie béante au front et de nombreuses traces de sang. Selon son témoignage, elle attendait un ami sur la terrasse de l'établissement vers 03 heures du matin lorsque le gérant l'a violemment agressée, l'accusant sans preuve de vol, avant de la séquestrer.







À l’arrivée des enquêteurs, le mis en cause a opposé une vive résistance, refusant l'accès à l'établissement et contestant la légalité de l'intervention à cette heure. Face à l'urgence, les forces de l'ordre ont forcé la porte pour extraire la victime et l'évacuer vers une structure hospitalière.





Le gérant, conduit au commissariat à 05 heures 45 minutes, a choisi de garder le silence lors de son interrogatoire préliminaire. Il a été placé en garde à vue en attendant les suites de l'enquête.

