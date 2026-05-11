Santé au Hajj : une pèlerine débarquée d'urgence, la DGP appelle à la vigilance

La Délégation Générale au Pèlerinage (DGP) a émis une note urgente ce dimanche 10 mai 2026 suite au débarquement forcé d'une pèlerine du vol 6. La passagère, souffrant d'un diabète décompensé avec un stade avancé de pied diabétique, a été immédiatement prise en charge par les services du SAMU.



Cet incident a conduit la DGP à interpeller les chefs de regroupement pour une vigilance accrue sur l'état de santé des candidats au départ. La Délégation rappelle que le Sénégal s'est officiellement engagé à ne pas déployer en Arabie saoudite des pèlerins dont les pathologies figurent sur la liste des contre-indications médicales établie pour le Hajj.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en coordination avec la DGP, insiste sur l'importance d'une évaluation médicale rigoureuse avant l'embarquement afin d'éviter des situations sanitaires critiques aux Lieux Saints de l'Islam.

