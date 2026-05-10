Kolda : le Directeur de la Caritas diocésaine plaide pour des structures paroissiales autonomes et dynamiques

Lors du point de presse qu'il a animé à cette occasion, le responsable diocésain a insisté sur la nécessité de disposer, dans chaque paroisse, d’une Caritas « autonome et dynamique », capable de répondre efficacement aux besoins des populations.

« Nous travaillons à ce qu’au niveau de chaque paroisse, il y ait une Caritas autonome et dynamique, qui prend en charge les besoins de chaque paroissien, les besoins des communautés sans distinction de race ni de religion », a déclaré Dominique Mandiamy.

À travers cette orientation, la Caritas diocésaine entend promouvoir davantage les valeurs de solidarité, d’entraide et de proximité avec les couches vulnérables. Le nouveau directeur a rappelé que la mission de la Caritas dépasse le cadre confessionnel et vise à assister toutes les personnes dans le besoin, indépendamment de leur appartenance religieuse ou ethnique.

Cette édition 2026 de la Journée diocésaine de Caritas est célébrée sous le thème : « Une Église proche des pauvres : solidarité vécue, espérance partagée ». Un thème qui, selon les organisateurs, traduit l’engagement de l’Église catholique à accompagner les populations démunies dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et économiques.

La manifestation a également été marquée par une importante collecte de dons destinée aux populations besogneuses. Des fidèles, des bonnes volontés ainsi que plusieurs mouvements et associations paroissiales ont apporté leur contribution pour soutenir les actions sociales de la Caritas dans le diocèse.

À Kolda, cette journée a ainsi servi de cadre de communion, de partage et de mobilisation autour des questions de solidarité et d’assistance aux plus vulnérables.

La Caritas du diocèse de Kolda ambitionne de renforcer sa présence et son action sociale dans toutes les paroisses. Son nouveau directeur, Dominique Mandiamy, a décliné cette vision ce dimanche 10 mai à l’occasion de la célébration de la Journée diocésaine de Caritas organisée à la paroisse cathédrale Notre Dame des Victoires de Kolda.