Bambey : une mère de famille arrêtée pour tentative d’introduction de drogue à la prison

Les gardes pénitentiaires de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Bambey ont déjoué une tentative d’introduction de produits prohibés le 6 février. Une femme de 47 ans a été interpellée avec des substances dissimulées dans un objet mystique.



Marie Thérèse Thiaw, mariée et mère de trois enfants résidant au quartier Léona de Bambey, s'est présentée à l'établissement pénitentiaire pour rendre visite à son frère détenu. C’est lors du contrôle de sécurité rigoureux effectué par les agents de l'administration pénitentiaire que la découverte a été faite. Selon le directeur et chef de service de la Mac de Bambey, la mise en cause dissimulait sur elle un gris-gris à l'aspect suspect. En ouvrant l'amulette, les gardes y ont découvert une boulette de haschich ainsi que quatre comprimés de substances psychotropes, communément appelés « volet ».



Conduite au commissariat et mise à la disposition des enquêteurs, Marie Thérèse Thiaw a tenté de justifier la présence de ces produits illicites. Elle a affirmé lors de son interrogatoire que le gris-gris lui aurait été remis par une dame dont elle prétend ignorer l'identité. Cette dernière lui aurait demandé de transmettre l'objet à son frère incarcéré. Malgré ces déclarations, la mise en cause a été placée en garde à vue pour tentative d'introduction de produits prohibés en milieu carcéral.



