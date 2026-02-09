Drame conjugal à Boune : elle verse de la bouillie chaude sur son mari après une dispute

Une mère de famille de 30 ans, résidant dans le quartier de Boune, (Keur Massar / banlieue dakaroise) a été interpellée par les éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico. Elle est accusée d'avoir versé de la bouillie chaude sur son époux à la suite d'une altercation domestique.



L'affaire a éclaté lorsque la victime, E.H.T. Diongue, s'est présentée au poste de police dans un état alarmant. Le plaignant présentait des brûlures graves au visage et sur une partie du corps. Muni d'un certificat médical attestant d'une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de 21 jours, il revenait tout juste du centre de santé de Yeumbeul pour recevoir des soins d'urgence.



Selon son témoignage recueilli par les enquêteurs, l'agression s'est produite alors que son épouse préparait le repas des enfants. Au cours d'une dispute, cette dernière se serait saisie du récipient contenant de la bouillie bouillante pour la lui vider volontairement dessus.



Suite à cette déposition, les policiers ont procédé à l'interpellation d'Adji Fatou Seck. Interrogée sur procès-verbal, la mise en cause n'a pas nié les faits. Elle a confessé avoir agi de manière impulsive, affirmant avoir cédé à une colère noire après ce qu'elle décrit comme une « petite dispute » avec son mari.



La dame a été placée en garde à vue pour « coups et blessures volontaires ». Elle devrait être déférée prochainement devant le parquet pour répondre de ses actes, rapporte « Libération ».



