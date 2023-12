Bande de Gaza: près de la moitié des bombes israéliennes seraient «non guidées» Déterminé à mener « jusqu'au bout » sa guerre contre le Hamas, Israël multiplie ce jeudi 14 décembre les raids aériens dans la bande de Gaza où la population survit dans des conditions de plus en plus désastreuses. Les États-Unis dépêchent à Jérusalem son conseiller à la sécurité nationale.

■ Malgré l’appel de l'Assemblée générale de l'ONU à un « cessez-le-feu humanitaire » à Gaza, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a martelé mercredi : « Rien nous ne nous arrêtera » sur le chemin de « la victoire » dans la guerre contre le Hamas.



■ Près de la moitié des munitions air-sol que l’armée israélienne utilise dans sa guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre ne sont pas guidées, selon une nouvelle évaluation des services de renseignement américains, rapporte CNN. Ces munitions dites « muettes » accroissent les risques pour les civils.



■ Jack Sullivan, conseiller à la sécurité de la Maison Blanche est attendu ce jeudi et vendredi à Jérusalem pour des entretiens avec le Premier ministre Netanyahu.



■ La bande de Gaza est frappée par de terribles inondations, alors que 80% de la population a été déplacée.



■ Environ 18 608 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon le gouvernement du Hamas. Plus de 50 500 personnes ont également été blessées. La majorité sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Plus de 1 200 Israéliens ont été tués.



« Nous attendons des États-Unis qu'ils ne bloquent pas davantage les décisions du Conseil de Sécurité de l'ONU », affirme Ankara



Le Parlement israélien approuve un budget de guerre ajoutant 7 milliards de dollars au budget national



Le Parlement israélien a approuvé un budget de guerre qui ajoute 25,9 milliards de shekels (7 milliards de dollars) au budget national. Les fonds supplémentaires aideront à couvrir les coûts de la guerre de Gaza, tels que l'indemnisation des réservistes militaires et les logements d'urgence pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, rapporte Reuters. L'amendement, ratifié par un vote de 59 législateurs en faveur et 45 contre, a augmenté le budget 2023 à 510 milliards de shekels (139 milliards de dollars), a déclaré un porte-parole de la Knesset.



Des soldats israéliens se filment dans une mosquée de Jénine



Des vidéos montrant des soldats utilisant le haut-parleur d'une mosquée dans le camp de réfugiés de Jénine pour s'adresser aux résidents ont été publiées. « Au nom de Dieu, le miséricordieux. Voici le porte-parole des FDI », déclare un soldat dans l'une des vidéos. « Pour les résidents du camp, l'histoire est terminée, nous ne permettrons pas la présence d'hommes armés à l'intérieur du camp. L'avenir sera propre, nous voulons que vous viviez dignement dans le camp, il n'y a pas d'autre pouvoir que celui d'Allah. » Dans une autre vidéo, on peut entendre un soldat chanter une chanson de Hannukah, « Nous sommes venus pour bannir l'obscurité ». Un porte-parole de l'armée a déclaré en réponse aux vidéos que « les soldats ont été immédiatement retirés de leurs fonctions opérationnelles, après avoir reçu les vidéos et une première inspection de l'incident par les commandants. Le comportement des soldats dans les vidéos est grave et s'oppose totalement aux valeurs de l'IDF, les soldats seront sanctionnés en conséquence. »



L’armée israélienne offre des centaines de milliers de dollars en échange d'informations sur de hauts responsables du Hamas



Le média israélien Haaretz rapporte que des habitants de Gaza affirment que l’armée israélienne offre des centaines de milliers de dollars en échange d'informations sur de hauts responsables du Hamas. Ces habitants rapportent que l’armée a distribué des tracts offrant 400 000 dollars à ceux qui fourniraient des informations sur le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. Dans le prospectus, publié en ligne par le média, on peut lire que 300 000 dollars sont offerts à son frère Mohammed Sinwar, 200 000 dollars à Rafa'a Salameh et 100 000 dollars à Mohammed Deif.



Des dizaines de Palestiniens arrêtés à l'hôpital Kamal Adwan dans la ville de Gaza



Le porte-parole de l’armée a annoncé que lors d'une opération combinée avec le Shin Bet, plus de 70 hommes armés ont été arrêtés dans le secteur de l'hôpital Kamal Adwan dans la ville de Gaza, également connu sous le nom d'hôpital de campagne de Jordanie. Sur les images accompagnant l'annonce, on voit plusieurs des détenus sortir du bâtiment torse nu et déposer des armes sur le sol à l'extérieur.

Le Royaume-Uni interdit l'entrée sur son territoire aux Israéliens responsables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie



Le ministre des Affaires étrangères, David Cameron, a tweeté qu' « en prenant pour cible et en tuant des civils palestiniens, [ils] compromettent la sécurité et la stabilité tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens ». « Israël doit prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin à la violence des colons et demander des comptes aux auteurs de ces actes. Nous interdisons aux responsables de la violence des colons d'entrer au Royaume-Uni afin de nous assurer que notre pays ne peut pas être un foyer pour les personnes qui commettent ces actes d'intimidation. »



L'Union européenne a déclaré qu'elle envisageait de prendre des sanctions à l'encontre des colons israéliens qui commettent des violences à l'encontre des Palestiniens, et le président américain Joe Biden a reporté la vente de fusils M16 à Israël en raison de cette question. Le gouvernement israélien a récemment approuvé la construction de 1 700 logements supplémentaires à Jérusalem, ce que l'UE considère comme une violation du droit international. Depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, au moins 275 personnes ont été tuées en Cisjordanie, dont 63 enfants, et 3 365 ont été blessées.



Manifestation de solidarité avec les enfants de Gaza à Beyrouth



Des écoliers des camps de réfugiés palestiniens se rassemblent lors d'une manifestation de solidarité avec les enfants de Gaza, près de la délégation de l'Union européenne au Liban, à Beyrouth, le 14 décembre 2023.

Des écoliers des camps de réfugiés palestiniens se rassemblent lors d'une manifestation de solidarité avec les enfants de Gaza, près de la délégation de l'Union européenne au Liban, à Beyrouth, le 14 décembre 2023. REUTERS - MOHAMED AZAKIR



Des écoliers des camps de réfugiés palestiniens se rassemblent lors d'une manifestation de solidarité avec les enfants de Gaza, près de la délégation de l'Union européenne au Liban, à Beyrouth, le 14 décembre 2023.

Des écoliers des camps de réfugiés palestiniens se rassemblent lors d'une manifestation de solidarité avec les enfants de Gaza, près de la délégation de l'Union européenne au Liban, à Beyrouth, le 14 décembre 2023. REUTERS - MOHAMED AZAKIR



Des militants pro-palestiniens bloquent les entrées des bureaux de la compagnie pétrolière BP dans le centre de Londres



Dans un tweet, Fossil Free London a déclaré que l'entreprise « alimentait le génocide », tandis qu'ils brandissaient un drapeau palestinien et une pancarte portant l'inscription « Free Palestine » (Palestine libre). Cette action intervient alors qu'Israël a récemment accordé des licences à plusieurs entreprises, dont BP, pour l'exploration de gaz naturel au large de la côte méditerranéenne du pays.



La guerre à Gaza est une « catastrophe » incomparable avec l'Ukraine, selon Poutine



Le président Vladimir Poutine a qualifié ce jeudi de « catastrophique » la situation dans la bande de Gaza, estimant qu'elle ne pouvait être comparée à celle en Ukraine. « Ce qui se passe est une catastrophe », a déclaré lors de sa grande conférence de presse télévisée M. Poutine, dont le pays a lancé en février 2022 un assaut d'ampleur contre l'Ukraine. « Regardez l'opération militaire spéciale (en Ukraine) et regardez ce qui se passe à Gaza et voyez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine », a assuré le président russe. Lors d'un discours virtuel devant le G20 fin novembre, M. Poutine avait déjà estimé que toute guerre était une « tragédie » mais a accusé les Occidentaux de faire preuve d'indignation sélective, les interpellant sur l' « extermination des civils en Palestine ».



Un ministre britannique plaide en faveur d'une solution à deux États



Un ministre du gouvernement britannique a soutenu la solution des deux États entre Israël et la Palestine, bien qu'un haut diplomate israélien a déclaré que le pays ne l'accepterait pas après la fin de la guerre. Damian Hinds a affirmé à Skynews que l'accord était nécessaire « en fin de compte pour une paix durable au Moyen-Orient ». « En ce moment, il est très important qu'Israël soit en mesure de se défendre. Il doit être en mesure d'éliminer la capacité du Hamas à l'attaquer. Il faut que les otages soient libérés (…) Mais bien sûr, tout le monde veut travailler à une stabilité durable et permanente. » Mercredi soir, l'ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, a rejeté le plan proposé depuis longtemps. Pressée par le journaliste Mark Austin, elle a déclaré : « Absolument pas. Absolument pas. Israël sait aujourd'hui, et le monde devrait savoir aujourd'hui, que les Palestiniens n'ont jamais voulu d'un État à côté d'Israël ».



La Tanzanie annonce la mort de son 2e ressortissant disparu le 7 octobre



La Tanzanie a annoncé ce jeudi la mort de son deuxième et dernier ressortissant disparu depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, un étudiant de 21 ans. « Nous avons été informés par le gouvernement israélien que Joshua Mollel, un jeune Tanzanien qui étudiait en Israël et avec qui nous avons perdu contact depuis le 7 octobre 2023 (...) a été tué immédiatement après avoir été capturé par le Hamas », a affirmé sur X (ex-Twitter) January Makamba, ministre tanzanien des Affaires étrangères.



Le site de l’armée israélienne piraté



Le site de l’armée israélienne a été brièvement piraté par un groupe pro-Palestinien ce matin, rapporte le média britannique Skynews. Le groupe « Anonymous Jo », a publié un message sur le site de l’armée, et prévient que « l’arrogance et l’injustice » de l’armée à l’égard du peuple gazaoui ne feront que nourrir « la terreur, les meurtres et la guerre, qu’elle soit terrestre, aérienne ou électronique ».



Opération militaire israélienne dévastatrice à Jénine



L’armée israélienne, déployée sur plusieurs fronts, mène une opération militaire dévastatrice à Jénine, depuis mardi. Trois jours d’offensive, onze Palestiniens tués, selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne. Des dizaines de véhicules blindés sont déployés à Jénine et dans son camp de réfugiés. L’armée israélienne a même mené une frappe meurtrière, à l’aide d’un drone kamikaze, contre des combattants palestiniens. Dans cette région densément peuplée, ce sont les civils qui subissent de plein fouet ces combats. Sami Boukhelifa, notre correspondant à Jérusalem, a recueilli des témoignages.



L'Iran met en garde contre le projet de force de protection de la mer Rouge soutenu par les États-Unis



Le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, a averti que le projet de création d'une force multinationale de protection de la navigation en mer Rouge, soutenu par les États-Unis, se heurterait à des « problèmes extraordinaires », ont rapporté jeudi les médias officiels iraniens, relayés par Reuters. Les États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu'ils étaient en pourparlers avec d'autres pays pour mettre en place un groupe de travail à la suite d'une série d'attaques menées par les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, contre des navires en mer Rouge. « S'ils prennent une décision aussi irrationnelle, ils seront confrontés à des problèmes extraordinaires », a déclaré M. Ashtiani à l'agence de presse officielle Iranian Student News Agency (ISNA) ce jeudi. « Personne ne peut agir dans une région où nous sommes prédominants », a-t-il ajouté en faisant référence à la mer Rouge.



Le Hamas devrait reconnaître Israël et suivre la position de l'Organisation de libération de la Palestine, selon un haut responsable du mouvement



Un haut responsable du Hamas a suggéré que l'organisation terroriste reconnaisse Israël afin de mettre fin à la longue division entre les factions palestiniennes, selon un rapport d'Al-Monitor. Mousa Abu Marzouk, qui s'est entretenu avec Al-Monitor à Doha, au Qatar, affirme : « Vous devriez suivre la position officielle », ajoutant que « la position officielle est que l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) a reconnu l'État d'Israël ».



Les principaux enjeux pour l'avenir des quelque 2,4 millions de Gazaouis



