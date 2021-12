Banditisme à Pikine : 9 présumés agresseurs arrêtés

Au total, ce sont 09 présumés agresseurs qui sont tombés dans les filets de la Police de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Les quidams habitant pour la plupart la commune de Dalifort Forail écumaient les abords du rond-point Dominique de Pikine Ouest et du marché Sandicat de Pikine-Est.



Selon « L’AS », ils s’activaient également dans la vente de chanvre indien. Mais les hommes du commissaire Mame Arona Ba, avisés des agissements de la bande, ont réussi à les alpaguer dans la nuit de samedi à dimanche dernier vers 3 heures du matin.



La bande a été mise hors d’état de nuire par les éléments de la brigade de recherches. D’après les informations de « L’AS », les présumés agresseurs vont être déférés au parquet ce lundi pour "association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence et usage de moyens de locomotion, offre cession de chanvre indien et détention illégale d’arme blanche".



Les limiers ont saisi du chanvre indien et des armes blanches lors de l’arrestation de ces présumés agresseurs.