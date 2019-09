Banlieue dakaroise : agressé dans son domicile, un commissaire échappe à la mort

Omar B. Diédhiou, commissaire de Guinaw-Rails (banlieue de Dakar), a échappé à la mort suite à une agression à son domicile à Tivaouane Peul. Son agresseur, S. Mbengue, armé d'une machette, s'acharnait sur son véhicule 4x4 de service, rapporte le journal EnQuête.



Alerté par les cris de son beau-père, le commissaire somme l'agresseur de cesser ses agissements, mais l'individu se dirige vers lui pour l'attaquer. C’est là qu’il a usé de son arme de service en opérant des tirs de sommation. L'agresseur fonce sur le commissaire qui lui donne un coup de pied suite à une rude bagarre. Il se dirige vers la Brigade gendarmerie qui se trouve à 50 mètres de sa maison, mais c'était sans compter avec la ténacité de l'assaillant qui l'a rattrapé.



Le commissaire de police riposte, use de son arme et atteint par balle son agresseur à la jambe et au dos. Le malfrat est admis à l'hôpital de Pikine où il est soigné sous haute surveillance de la gendarmerie, selon le journal. Touché, le limier Omar B. Diédhiou est victime d'une « lacération profonde d'environ 10 cm sur la tête jusqu'au dessus de la tempe ». Il est admis à l'hôpital Principal de Dakar. Une enquête a été ouverte.